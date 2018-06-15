В возрасте 100 лет умер старейший археолог мира Василий Любин

Ведущий научный сотрудник‐консультант отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН изучал ранний и средний палеолит Кавказа.

Любин родился 13 января 1918 года в украинском Николаеве. Он прошел Великую Отечественную войну, участвовал в боевых действиях против Японии.

Ученого интересовали ранний и средний палеолит Кавказа, сопредельных территорий Ближнего Востока и Восточной Европы, первоначальное заселение Евразии, технико-морфологический анализ каменных индустрий.

Любин защитил кандидатскую диссертацию «Каменный век Юго-Осетии (в связи с некоторыми вопросами нижнего палеолита Закавказья и стран Передней Азии)» на тему «Мустьерские культуры Кавказа».

Ученый прославился открытием стоянки древнего человека в Кударских пещерах Южной Осетии в 1955 году. На материале, который Любин там нашел и изучил, построена концепция развития древнейших культур Кавказа, сообщает телеканал «360».

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