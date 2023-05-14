В выборах президента Турции приняли участие 1,8 млн турок из-за рубежа

В настоящее время в Турции проходят президентские выборы, и народ страны выбирает новый парламент.

По данным Верховной избирательной комиссии Турции, более 191 000 урн для голосования были размещены по всей стране. Право голоса имеют 60,7 млн ​​человек в стране, из них 30,7 млн ​​женщин.

Процесс голосования турок за рубежом уже завершен. На выборах с 27 апреля по 9 мая проголосовало 1,8 млн граждан Турции.

К сведению, по закону избирателям запрещено входить в кабины для голосования с телефонами или камерами. Об этом сообщает газета Hurriyet, а нарушителей закона будут штрафовать.