В Выселках пройдет фестиваль клубники

Мероприятие состоится 2 июня в центральном парке станицы Выселки.

В программе — ярмарка-продажа клубники, а также кондитерских изделий с клубникой. Запланировано дефиле девушек в «клубничных» нарядах и семейный велопробег.

В парке организуют пространство для детей, будет работать спортивная площадка, на которой можно сдать нормативы ГТО. Свою программу к 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков подготовит Союз казачьей молодежи. Начало — в 16:00.

Это уже второй за два года фестиваль клубники, который проходит в Выселковском районе, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник