В Выселковском районе будут судить бомжа за попытку забить камнем 79-летнюю пенсионерку

В июле в следственном отделе по Выселковскому району краевого СКР завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство.

По версии следствия, 4 апреля 33-летний мужчина без определенного места жительства был в станице Ирклиевской. Там у него возник преступный умысел, направленный на убийство человека, с его слов, физически слабее его. Мужчина шел по улице Суворова, встретил незнакомую пожилую женщину. Злоумышленник взял камень, подошел к пенсионерке и без повода один раз ударил ее в затылок. От удара пострадавшая упала на землю. Убить пострадавшую мужчина не успел, так как его действия были пресечены прохожими, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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