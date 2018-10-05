В Выселковском районе мальчика ударило током на вагоне поезда

ЧП произошло 5 октября около 16:00 на станции «Выселки».

По версии следствия, на ж/д станции в черте станицы Выселки 10-летний мальчик залез на вагон поезда, и его ударило током высокого напряжения. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи выехали на место происшествия для проведения проверки. Установят все обстоятельства произошедшего.

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