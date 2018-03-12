В Выселковском районе мужчина с ножом напал на администратора ТЦ

Возбудили уголовное дело о разбое. В марте его передали в суд.

В полицию позвонила администратор торгово-развлекательного центра. Женщина рассказала, что вечером в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги из сейфа. Женщина отдала злоумышленнику 9 тыс. рублей, после этого он скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Личность и местонахождение подозреваемого установили — им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Его задержали и доставили в полицию. Злоумышленник рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Возбудили уголовное дело о разбое. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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