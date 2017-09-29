В Выселковском районе от КамАЗа оторвался прицеп и раздавил легковушку

Авария произошла 28 сентября в 10:30 на 13-м километре трассы Бейсуг — Новомалороссийская — Новогражданская.

По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа 5510 с прицепом не выбрал безопасную скорость, из-за чего прицеп отсоединился и врезался во встречный Chevrolet Niva.

В результате ДТП 45-летний водитель легковушки скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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