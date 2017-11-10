В Выселковском районе перевернулся мотороллер «Муравей», водитель погиб

Авария произошла 9 ноября около 9:00 в станице Новобейсугской.

По предварительным данным, 61-летний мужчина ехал за рулем мотороллера «Муравей» без госномеров. Он не выбрал соответствующую дорожным условиям безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего мотороллер опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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