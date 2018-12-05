В Выселковском районе после благоустройства открыли сквер

Площадку привели в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В торжественном открытии площадки принял участие вице-губернатор Анатолий Вороновский.

Замглавы региона отметил, что в станице Выселки появился практически новый сквер площадью более 22,7 тыс. кв. м. Здесь обустроены детские игровые и спортивные площадки, тротуары, беседки, высажены новые деревья и кустарники.

Анатолий Вороновский подчеркнул, что в обновлении зеленой зоны активное участие принимали местные жители.

«Вы выбрали для благоустройства именно этот сквер. Уверен, что в скором времени он станет одним из самых любимых, комфортных мест отдыха. Вы будете гордиться новой зеленой зоной и бережно к ней относиться», — обратился к жителям вице-губернатор.

Замглавы региона добавил, что из федерального, краевого и местного бюджетов на благоустройство сквера выделили около 23 млн рублей. Зеленая зона в Выселках стала 31-й площадкой, которую обновили в рамках приоритетного проекта.

Всего в 2018 году благоустроят 91 объект в 41 муниципальном образовании края. Из них — 46 общественных территорий, в том числе два городских парка и 45 дворовых территорий. На эти цели выделили около 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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