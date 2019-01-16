Родственники пропавшей Евгении Жогиной обратились в полицию 4 января.

Женщина работала почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской. Днем 4 января она получила более 96 тыс. рублей, которые должна была разнести вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Однако женщина опустила квитанции в почтовые ящики только двух домов на улице Пролетарской, с тех пор ее место нахождения неизвестно.

Учитывая то, что женщина не собиралась никуда уезжать, а также наличие у нее крупной суммы, по факту ее безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, у которых есть информация об исчезновении и месте нахождения Евгении Жогиной, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-57) 7-70-08, 7-39-68 либо 02.

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