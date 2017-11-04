В Выселковском районе школа искусств имени Пономаренко отпраздновала 50-летие

Торжественное мероприятие прошло в сельском доме культуры имени Стрижака станицы Выселки.

Замминистра культуры Григорий Жуков передал школе благодарственное письмо вице-губернатора Анны Миньковой. От имени министра культуры Виктории Лапиной он поздравил педагогов и выпускников, учащихся и их родителей.

«Школа является не только учреждением дополнительного образования, которое посещают одаренные дети, — это главный кадровый ресурс сферы культуры всего Выселковского района. Уверен, что многие из детей после ее окончания продолжат обучение в средних и высших образовательных учреждениях края и страны», — сказал Жуков.

Концерт открыли номером «Вальс цветов». Его исполнили учащиеся хореографического отделения. Для зрителей выступили квартет саксофонистов, ансамбль народной песни «Разноцветье», вокально-хоровой коллектив «Родные напевы». В честь юбилея школы выступление подготовили преподаватели-выпускники и воспитанники отделения раннего эстетического развития. Поздравить детскую школу искусств приехали артисты Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

За 50 лет школа выпустила около 2 тыс. детей. Сейчас учреждение представляет собой развитую структуру с тремя учебными площадками в Выселковском районе: в станице Новомалороссийской, в поселках Газырь и Бейсуг.

Более 700 детей учатся на шести отделениях: музыкальном, хореографическом, художественном, театральном, раннего эстетического развития и декоративно-прикладного искусства.

За годы деятельности школы многие учащиеся и коллективы стали лауреатами творческих конкурсов, фестивалей и выставок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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