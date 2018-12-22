В Выселковском районе у приезжего нашли сверток с метилэфедроном

Оперативники в декабре получили информацию о том, что 31-летний приезжий гражданин может быть причастен к хранению наркотиков.

Его машину остановили и осмотрели, на заднем сидении обнаружили полимерный пакет с веществом белого цвета. Во время личного досмотра в кармане его брюк нашли сверток с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком — N-метилэфидроном общим весом более грамма. В отделе полиции задержанный сказал, что хранил наркотик для личного употребления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Его поместили под подписку о невыезде.

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