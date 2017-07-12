В Выселковском районе в ДТП попал рейсовый автобус, четверо пострадали

Авария произошла 12 июля на трассе М4 «Дон» в 4:00.

По предварительным данным, между поселком Заречным и станицей Ирклиевской 61-летний водитель рейсового автобуса Higer не выбрал безопасную скорость движения и врезался в дорожное ограждение. После столкновения с препятствием автобус выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Volvo.

В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водитель, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работают сотрудники полиции и ГИБДД, движение на участке дороги регулирует наряд ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник