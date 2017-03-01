В Выселковском районе выявили мошенничество с землей на 2,5 млн рублей

В Выселковском районе в феврале возбудили пять уголовных дел в отношении местных жителей, которых подозревают в незаконном оформлении в собственность 13,5 тыс. кв. м земли.

Прокуратура во время проверки установила, что в декабре 2016 года пять человек предоставили в органы государственной регистрации декларации о несуществующих объектах недвижимости, расположенных на земельных участках, ранее предоставленных им в аренду. После этого граждане получили право приобрести участки в собственность. Были заключены договоры купли-продажи на пять участков по льготной цене. Однако никаких строительных работ на земле не проводилось.

В итоге из муниципальной собственности района выбыло 13 тыс. 500 кв. м земли. Ущерб составил более 2,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту возбудили пять уголовных дел о мошенничестве. В настоящее время проводится предварительное следствие, недвижимость арестовали.

Источник