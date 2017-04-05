В Выселковском районе задержали организатора наркопритона

В Выселковском районе в апреле сотрудники полиции обнаружили наркопритон.

По мнению стражей порядка, его организовал местный 56-летний житель. Мужчина приглашал в гости приятелей. Полицейские установили наблюдение за подозрительным адресом. Когда в дом зашли двое мужчин, сотрудники направились следом.

«Внутри они обнаружили двоих мужчин в состоянии наркотического опьянения. Также в доме были найдены различные приспособления для употребления наркотиков. Все они были изъяты и направлены для проведения экспертизы, которая обнаружила на них остатки наркотического вещества», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Медосвидетельствование подтвердило, что мужчины употребляли наркотики. В их отношении полицейские составили административные протоколы. Хозяин дома за организацию наркопритона может провести в тюрьме максимум четыре года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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