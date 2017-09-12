В Высшей лиге футбольного чемпионата Кубани прошли матчи 19-го тура

В Тимашевске один из лидеров первенства, местный «Прогресс», встречался с клубом ПСК из станицы Динской.

Несмотря на выходной день, трибуны местного стадиона «Изумруд» были заполнены наполовину. Первые полчаса игры «Прогресс» на правах фаворита и хозяина поля действовал активнее, ПСК защищался, но за пять минут до перерыва не выдержал. После подачи углового Дмитрий Нарижный открыл счет.

После перерыва ПСК начал играть активнее. Оборона «Прогресса» упустила в штрафной Алексея Запорожца, и тот расстрелял вратаря.

В концовке матча слово взял лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Нечаев. Хозяева оригинально разыграли штрафной, мяч попал к Нечаеву, и тот точно пробил в ближнюю «девятку». Счет — 2:1.

Все подробности поединка Высшей лиги — в программе «Край футбольный» 12 сентября в 18:15.

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