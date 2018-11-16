В выходные дни на Кубани пройдут дожди и мокрый снег

Такой прогноз сделали синоптики. Практически по всему краю ожидаются осадки, будет дуть ветер, его порывы местами могут достигать 17 м/с.

Температуры ночью будут опускаться до -3 °С, днем будет не выше +10 °С. Возможно налипание мокрого снега.

В Сочи все оперативные службы перевели на режим повышенной готовности. На дорогах края ожидается гололед. Водителей просят «переобуться» в зимнюю резину.

Подготовились к холодам и сложной дорожной обстановке на федеральных трассах, которые проходят по краю. Службы перешли на зимний режим. Подготовлено почти 300 единиц спецтехники для расчистки снега на проезжей части, а для борьбы с гололедом запаслись тоннами песка и соли.

Трассы находятся под круглосуточным наблюдением диспетчеров дорожных служб. В таком режиме они будут работать 4,5 месяца. О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить по телефону 8 (861) 262-78-46.

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