В выходные на Кубани температура поднимется до + 35 °C

Сухая и жаркая погода ожидается в крае до конца месяца.

Кубанские метеорологи готовятся зафиксировать новый рекорд по жаре. Если сравнить прошлый и позапрошлый годы, то этот сентябрь жарче на 7 °С. Абсолютный максимум первого осеннего месяца в регионе был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до +38,5 °С.

«Существенных изменений в течение предстоящей недели не будет, и по нашему ориентировочному прогнозу в общем-то до конца сентября на Кубани будет достаточно жаркая и сухая погода. Какие-то осадки могут пройти в третьей декаде, уже в последней декаде сентября», — рассказал руководитель краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Столбики термометров, хоть и медленно, но поползут вниз уже в середине следующей недели. А к выходным дневные температуры не превысят +30 °С.

Вернуться на ленту

Источник