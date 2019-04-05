В Whatsapp появилась новая запретительная функция

Теперь пользователи мессенджера смогут отклонять приглашения в группы.

В настройках Whatsapp появилась возможность выбрать, от кого получать приглашения в группы: от всех или только тех, кто есть в записной книжке. Помимо этого пользователи смогут отключить автоматический прием приглашений в группу от всех пользователей. Благодаря этому они будут самостоятельно одобрять каждое приглашение. Время на рассмотрение заявки составляет три дня.

В ближайшие недели новые параметры станут доступны пользователям по всему миру.

«Благодаря этим новым функциям пользователи получат больше контроля над групповыми чатами», — цитирует «Коммерсантъ» сообщение пресс-службы мессенджера.