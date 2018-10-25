В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыто движение на двух мостах

Сотрудники полиции помогают эвакуировать местных жителей.

В результате поднятия уровня воды произошло подтопление придомовых территорий около 460 домовладений на улицах Горького, Ленина, Шаумяна, Лесная станицы Куринской, улицах Космонавтов, Железнодорожной, Береговой на хуторе Старый Куринский, улицах Заречной, Прусакова, Тоннельной в поселке Станционном.

Сотрудники ГИБДД перекрыли два моста через реку Хадажку и Пшиш вблизи Хадыженска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские оказывают помощь в эвакуации местных жителей и обеспечивают охрану личных вещей эвакуированных жителей.

В социальных сетях сообщили о том, что в Хадыженске сработали системы оповещения населения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов, в Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта.

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