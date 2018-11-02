В Хадыженске краснодарцы расчистили около 400 пострадавших от паводка домов

Строительная техника, волонтеры и казаки из Краснодара продолжают принимать участие в ликвидации последствий подтоплений на территории Туапсинского и Апшеронского районов.

«Около 60 единиц техники, которые выделили строительные компании и предприятия города, продолжают работать в зоне ликвидации ЧС в течение недели — с 29 октября до 2 ноября. Ежедневно из Краснодара на помощь жителям Туапсинского и Апшеронского районов направлялись волонтеры и казаки», — рассказал директор городского департамента строительства Максим Карпенко.

В ликвидации последствий подтоплений были задействованы казаки Екатеринодарского районного казачьего общества и студенты вузов. Ежедневно в район наводнения из Краснодара отправлялись группы от 90 до 120 человек.

По данным на 2 ноября, жители краевого центра помогли расчистить от принесенного водой ила и мусора около 400 частных жилых домов, социальные и инфраструктурные объекты в Хадыженске, соседних станицах Кабардинской и Куринской. Также краснодарцы помогали местным жителям восстанавливать заборы, выносить из домов поврежденное имущество. Волонтеры приняли участие в расчистке парковой зоны в станице Кабардинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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