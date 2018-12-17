В Хадыженске мужчина закурил в постели и погиб в пожаре

Возгорание в частном доме на улице Рабочей произошло 13 декабря.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 7:52. Первое подразделение прибыло к месту происшествия в 7:58. Спасатели выяснили, что в доме — сильное задымление, а в одной из комнат второго этажа горят пол и кровать.

Во время тушения огня пожарные нашли в этой комнате тело мужчины.

«Предположительной причиной пожара послужило курение в постели», — цитирует начальника отдельного поста № 108 по охране города Хадыженска Юрия Ивахненко газета «Апшеронский рабочий».

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