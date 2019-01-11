Разным техникам рисования и направлениям декоративно-прикладного искусства научили детей из Апшеронского района.

Это уже вторая творческая встреча, которую организовал лесхоз-техникум. Участниками стали около 200 учеников местных школ. Мастер-классы художников и дизайнеров проходили на свежем воздухе — на территории местного санатория.

«Наша цель — показать, что с природой можно действительно общаться, получать огромную радость, не нанося вреда окружающей среде», — сказала директор Апшеронского лесхоз-техникума Виктория Харченко.

Для тех, кому изобразительное искусство не слишком близкая тема, устроили квест. Самые смелые проходили туристическую полосу препятствий.

В конце встречи учеников угостили горячим травяным чаем, сбитнем и сладостями. Следующий пленэр будет посвящен уже весенним мотивам.

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