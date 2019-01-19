Пожар произошел 19 января на улице имени Зои Космодемьянской.
Информация о пожаре в частном жилом доме поступила диспетчеру ЦППС Апшеронского ПСГ в 6:35.
Прибывшие в 6:42 спасатели установили, что произошел пожар в частном доме на площади 56 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Локализовали возгорание в 6:46, в 6:52 ликвидировали открытое горение.
В результате пожара погибли два человека
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