В ХК «Сочи» из «Рязани» вернулись два игрока

В расположение «леопардов» вернулись Сергей Зборовский и Александр Полунин.

Защитник и нападающий провели по два матча за ХК «Рязань» в ВХЛ. В двух последних встречах «горожане» на выезде уступили «СКА-Неве» (4:7) и выиграли у санкт-петербургского «Динамо» (3:2). В этих играх Полунин набрал 6 (3+3) очков, а Сергей Зборовский не отметился результативными баллами.

В то же время, игрок обороны Кирилл Воробьев, форварды Александр Акмальдинов и Кирилл Беляев продолжают выступления за клуб-партнер южан. У Воробьева и Беляева в последних встречах по 1 (0+1) очку, а Акмальдинов записал в свой актив 5 (3+2) пунктов, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник