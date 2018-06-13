В ХК «Сочи» перешел Александр Полунин

«Сочи» и «Локомотив» совершили сделку, в результате которой состав «леопардов» пополнил 21-летний форвард.

Железнодорожники получили за него права на канадского нападающего Джордана Уила.

Александр Полунин — воспитанник московской школы «Пингвины», свою карьеру игрок атакующей линии проводил в системе ярославского «Локомотива».

Полунин выступал за команды «Локо» (МХЛ), «Локо-Юниор» (МХЛ-Б), «Рязань» (ВХЛ) и «Локомотив» (КХЛ). В составе молодежной команды дважды завоевывал Кубок Харламова.

Форвард принял участие в двух молодежных чемпионатах мира. В сезоне-2015/16 он вместе с партнерами по сборной России U20 стал серебряным призером молодежного ЧМ, годом позже — бронзовым.

Всего в КХЛ 21-летний нападающий отыграл 110 матчей в «регулярках» и набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф Полунин в общей сложности принял участие в 20 играх, в которых забросил десять шайб. В составе «Сочи» Александр Полунин будет играть под номером 99, сообщает пресс-служба клуба.

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