В ХК «Сочи» перешел чешский защитник Адам Полашек

Клуб закрыл пятую легионерскую вакансию. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Адам Полашек начинал свою карьеру в «Витковице», воспитанником которой и является. Игрок линии обороны выступал за команды U18 и U20, в том числе вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии.

Летом 2009 года хоккеист отправился за океан, где провел два сезона в команде главной юниорской лиги Квебека «Принс Эдвард Айленд Рокет». После первого года в Северной Америке Полашека в пятом раунде Драфта-2010 выбрал «Ванкувер Кэнакс».

В НХЛ защитнику сыграть не удалось, поэтому два с половиной сезона он выступал за фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ «Чикаго Вулвз», а позднее – «Ютику Кометс». Периодически Полашек спускался в лигу Восточного побережья, где защищал цвета команды «Каламазу Уингз».

Не доиграв сезон 2013/14 за океаном, чех вернулся на родину и подписал контракт со «Спартой». В составе пражан игрок сначала стал бронзовым призером чемпионата, спустя год был признан лучшим защитником чешского первенства, а в следующем сезоне завоевал с командой серебряные медали чешской Экстралиги.

Удачная игра за «Спарту» позволила Полашеку выступить за сборную Чехии на нескольких этапах Евротура, а затем получить предложение в КХЛ. Летом 2016 года игрок линии обороны подписал контракт с «Сибирью», где в первом же сезоне стал самым результативным защитником команды, набрав 28 (6+22) очков при показателе полезности «плюс 1».

Нынешний сезон защитник начинал в Новосибирске, в 11-ти матчах забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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