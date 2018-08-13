В ХК «Сочи» перешел форвард «Локомотива» Кирилл Капустин

Хоккеист является воспитанником ярославской хоккейной школы.

До 2016 года нападающий защищал цвета команд системы «Локомотива», выступая в МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

В сезоне 2016/17 Капустин выступал за хабаровский «Амур», а следующий чемпионат провел в «Ладе».

По завершении предыдущего сезона форвард вернулся в «Локомотив», однако по ходу нынешней предсезонки перебрался в «Сочи». Всего в КХЛ он провел 247 матчей, забросив 31 шайбу и сделав 36 голевых передач при суммарном показателе полезности «плюс 6».

За сочинцев Капустин будет играть под номером 17. Нападающий присоединится к команде в ближайшие дни на чешском сборе. Контракт игрока с клубом действует до 30 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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