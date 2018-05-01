В ХК «Сочи» перешел нападающий Артем Подшендялов

«Леопарды» совершили сделку с «красно-белыми», в результате которой состав сочинцев пополнил Артем Подшендялов. В обратном направлении проследовал защитник Руслан Педан.

Нападающий Артем Подшендялов родился в Якутске. Хоккейный путь начал в 2005 году в «Кристалле» из Электростали. В следующем сезоне ему удалось дебютировать в Суперлиге за мытищинский «Химик», но почти весь чемпионат он провел во второй команде клуба. В следующие два года играл в системе «Спартака». После неудачных сезонов в стане «красно-белых» в карьере Подшендялова была командировка в Северную Америку. Затем попал в ангарский «Ермак» из ВХЛ. Перешел в «Адмирал». Затем подписал контракт с «Динамо», а позже перешел в «Спартак».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник