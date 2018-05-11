В ХК «Сочи» вернулся Дмитрий Лугин

Форвард вернулся в команду по итогам сделки с «Локомотивом».

Железнодорожники получили за игрока денежную компенсацию.

Нападающий Дмитрий Лугин — воспитанник «Амура». Свою карьеру он начинал в системе московского «Динамо», выступая за вторую и основную команды.

Сезон 2017/18 Лугин начинал в «Локомотиве», забросил четыре шайбы и сделал две передачи в 31 матче «регулярки». В декабре Лугин оказался в «Сочи», за южан он провел 17 игр на первом этапе чемпионата, набрав 8 (2+6) очков, а затем в пяти кубковых встречах дважды поразил ворота соперника, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае «Сочи» и «Локомотив» договорились о переходе в состав железнодорожников форварда Дмитрия Лугина. Взамен «леопарды» получили права на словацкого вратаря Адама Гуску, который был выбран южанами на Драфте КХЛ-2014.

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