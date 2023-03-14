В хокимияте Ташкента состоялась встреча с послом Турции

Исполняющий обязанности акима города Ташкента Бахтиёр Рахманов встретился с чрезвычайным и автономным послом Турции в Узбекистане Олганом Бекаром.

Бахтиёр Рахманов выразил надежду, что посол Турции в скором времени выйдет из сложной ситуации, вызванной землетрясениями, и сказал, что наша страна, а также наша столица всегда готовы помочь народу Турции. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических, социально-культурных связей между Ташкентом и крупными городами Турции, признан положительный эффект реформ. Отметив, что в октябре текущего года будет отмечаться 100-летие образования Турецкой Республики, он внес свои предложения по организации культурно-просветительских мероприятий в Ташкенте, сообщил, что сообщит о результате.