В Хорезме «подарки президента» получат более 39 тысяч первоклассников.

«Подарки президента» первоклассникам постепенно доставляются во все школы Хорезмской области.

Областные дошкольные учреждения и школы В В новом 2023/2024 учебном году в 532 общеобразовательных школах, находящихся в ведении Департамента образования, зарегистрировано для приема в 1 класс 39 тысяч 349 детей. По традиции все ученики, поступающие в первый класс, получают «Президентский подарок» вместе с школьными принадлежностями.

В «Президентские подарки» входят школьный портфель, тетрадь, акварель. В наличии есть такие школьные принадлежности, как краски, черные и цветные карандаши, альбомы для рисования, цветная бумага, карандаши, ручки, пластилин, клей и ластик.

Огромное волнение перед началом школы. В первый день нового учебного года будут «Подарки президента» быть передан молодым студентам, которые ждут с