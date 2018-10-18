В Хостинском районе Сочи сгорела хозпостройка

Пожар произошел 18 октября на улице Самшитовой.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:22. Прибывшие на место пожарные подразделения выяснили, что горит хозяйственная постройка площадью 50 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Локализовать огонь пожарные смогли в 14:40. Ликвидировали пожар в 14:57.

На месте возгорания работали пять человек и две единицы техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) 18 Окт 2018 в 5:23 PDT

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