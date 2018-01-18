В храмах Кубани пройдут литургии в честь Крещения Господня

В 2017 году в регионе совершить обряд омовения решились около 200 тыс. человек. В этот раз ожидается не меньше.

Возле купелей обязаны дежурить медики, спасатели и правоохранители. Безопасность во время празднования будут обеспечивать около 3 тыс. полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники ЧОП. Территории вокруг храмов и церквей с помощью спецоборудования обследовали омоновцы. Места проведения религиозных обрядов осмотрели и кинологи. Пришлось задействовать около 90 служебных собак.

Как говорят священнослужители, ритуал омовения не имеет смысла, если человек перед этим не посетил богослужение. Литургии в честь Крещения Господня пройдут во всех храмах края. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавит службу в кафедральном соборе Краснодара.

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