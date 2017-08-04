В Якутии на поверхность из рудника после аварии подняли более 140 шахтеров

В шахте 4 августа произошло затопление из-за резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва пород в карьере.

Во время аварии в смене на руднике «Мир» находился 151 человек. Уже удалось поднять на поверхность 142 шахтеров. Поисковая операция продолжается.

Вероятной причиной аварии назвали неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера. Об этом рассказали в компании «АЛРОСА», которой принадлежит шахта.

Карьер «Мир» — это первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Рудник открыли в 1955 году. Разработку открытым способом прекратили в 2001 году. С 2009 года добычу ведут только на подземном руднике, сообщает «Интерфакс».

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