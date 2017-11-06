В Ялте открылся «Форум друзей Крыма»

Участие в мероприятии принимают около 90 делегатов из 30 стран.

«Здесь присутствуют выдающие политические деятели, действующие министры, члены руководства правящих партий, здесь многочисленные депутаты парламентов зарубежных стран, бывшие министры… И того более 30 стран мира. Мы вас искренне приветствуем», — сказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он уверен, что «Форум друзей Крыма» станет ярким событием «в истории Крыма и истории народной дипломатии в международном плане».

Ожидается, что итогом форума станет учреждение международной ассоциации «Друзья Крыма». В правительстве республики уверены, что ее создание позволит «возобновить диалог, который оказался прерван по вине западных стран», сообщает ТАСС.

Форум продлится до 8 ноября.

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