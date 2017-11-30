В «Яндексе» рассказали о самых аварийных местах на дорогах Краснодара

С ноября 2016-го по октябрь 2017 года пользователи «Яндекс. Навигатора» оставили на карте Краснодара более 90 тыс. отметок об авариях.

Некоторые из них касались одних и тех же аварий — такие отметки объединили. В результате получилось 38 тыс. отметок за год. Они соответствуют как серьезным ДТП, так и мелким столкновениям. Чтобы выявить самые аварийные и самые опасные места, аналитики разделили карту Краснодара на квадраты со стороной 100 м. Самыми аварийными местами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными — где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включенным навигатором оказалось самым высоким.

Оказалось, что самые аварийные места Краснодара — перекрестки, выезды из торговых центров, а также крупные магистрали: улицы Северная, Ставропольская и Дзержинского, а также Ростовское шоссе. Пятая часть всех отметок об авариях приходится на центр города. Особенно часто их ставят на улице Красной и в ее окрестностях: на улицах Коммунаров, Рашпилевской и Бабушкина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Яндекса».

Самым аварийным местом города стала развязка улиц Филатова и Новороссийской. На втором месте — перекресток улицы Офицерской и Ростовского шоссе. Замыкает тройку перекресток улиц Северной и Красной. Некоторые места попали в десятку и по аварийности, и по опасности. Это перекрестки улицы Офицерской и Ростовского шоссе, улиц Старокубанской и Ставропольской, Ялтинской и Селезнева. На этих перекрестках действует круговое движение.

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