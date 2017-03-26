В экологической акции «Час Земли» приняли участие 150 городов России

Участниками акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли», прошедшей 25 марта, стали 150 городов России.

Об этом сообщил директор WWF России Игорь Честин.

Он рассказал, что все города, которые приняли участие в акции, подготовили по этому поводу праздничное мероприятие.

Глава Минприроды России Сергей Донской рассказал, что в рамках акции жители Санкт-Петербурга пытались привлечь внимание общественности к проблеме выживания диких животных в городской среде. На одной из особо охраняемых территорий города они выпустили на волю ушастых сов, которых ранее изъяли у людей, предлагавших туристам сфотографироваться с ними. В Мурманске прошла акция по сбору мусора и очистке Кольского залива от затонувших судов. В Иркутске призывали к очистке от мусора вод Байкала.

«Каждый город выбрал себе задачу и конкретными делами поддерживает эту масштабную акцию», — подчеркнул Донской.

Экологическая акция «Час Земли», участники которой на 60 минут выключают свет и электроприборы, в этом году прошла в 11-й раз. Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году. Международной она стала в 2008 году, а спустя еще год к ней присоединилась Россия, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 марта временно отключили от электроснабжения внешнюю архитектурную подсветку восьми административных зданий. К акции присоединились все муниципалитеты Кубани.

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