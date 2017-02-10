В эстафете огня Военных игр в Сочи задействуют внедорожники «Тигр»

В эстафете спортивного огня Всемирных военных игр в Сочи 24 февраля будут задействованы армейские внедорожники «Тигр».

В оргкомитете мероприятия пояснили, что на внедорожниках в Олимпийский парк доставят лампаду с огнем.

К месту проведения официальной церемонии, во время которой будет дан старт Играм, огонь прибудет к 20:00. Затем в спортивном центре «Ледяной куб» в течение четырех часов будет проходить торжественное мероприятие, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь Военных игр 12 февраля зажгут от Лопатинского маяка, расположенного на берегу Татарского пролива в Невельском районе Сахалинской области. В Сочи огонь будут нести 2 тыс. 17 метров.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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