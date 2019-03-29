В Усть-Лабинске мужчина зарезал собутыльника за оскорбление женщины

Убийство произошло 24 марта на хуторе Красном.

Установили, что 64-летний мужчина вместе с женщиной и ее сожителем жили в одном из домов на улице Красной. По версии следствия, утром 24 марта мужчины выпивали. Собутыльники поссорили из-за оскорбительного отношения 48-летнего мужчины к сожительнице. Злоумышленник взял нож и ударил оппонента в грудь.

Женщина сообщила об этом соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчине предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.