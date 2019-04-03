В Усть-Лабинском и Темрюкском районах построят офисы ВОП

Об этом стало известно 3 апреля на приеме граждан, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

К Анне Миньковой обратилась Татьяна Педанова. Она рассказала, что в станице Ахтанизовской нет амбулатории. Она закрылась более десяти лет назад в рамках оптимизации. Жителям приходится ездить за медпомощью в станицу Голубицкую.

Приняли решение, что проводить капремонт здания прежней амбулатории в Ахтанизовской нецелесообразно — помещение не соответствуют нормативам.

«Офис врача общей практики решит проблему, это оптимальный вариант. В станице будет новое здание со стационаром, отвечающее всем современным требованиям. Там будут оказываться качественные медицинские услуги. Если потребуется, в вашем ВОПе будет работать еще и педиатр», — отметила заместитель главы региона.

Вице-губернатор поручила министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову до конца года подготовить проектно-сметную документацию и включить этот объект в программу на 2020 год.

Анастасия Исрафилова из хутора Безлесного Усть-Лабинского района задала вопрос о капремонте здания, в котором размещаются единственный детский сад и амбулатория. По словам замглавы района Марины Бондаренко, экспертиза показала, что зданию 1968 года постройки требуется опоясывающая стяжка по всему периметру. На работы выделили 1,5 млн рублей. Работы планируют провести в течение лета.

Анна Минькова отметила, что на хуторе нужен отдельный офис ВОП. Он должен быть небольшим, с одним врачом. Строительство запланировали на следующий год. В прежнем здании будет только детский сад.

Также вице-губернатор пообщалась со Светланой Брюзгиной из села Александровка Ейского района, которая обратилась в связи с закрытием стоматологического кабинета. В течение месяца кабинет отремонтируют, передадут ейской стоматологической поликлинике и лицензируют. Минькова поручила открыть объект к 1 июня.

Многодетная мать Надежда Туманова из поселка Нижневеденеевского пожаловалась на то, что автобус школы № 16 часто ломается и с подвозом детей возникают проблемы. Анна Минькова сообщила, что в апреле регион получит два автобуса. Она распорядилась направить один из них в эту школу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.