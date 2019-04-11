В Усть-Лабинском районе сгорел автомобиль. Видео

Сообщение о возгорании автомобиля на проезжей части в станице Воронежской поступило в МЧС утром 11 апреля.

Видеозапись с места пожара в Усть-Лабинском районе опубликовали в социальных сетях очевидцы. На записи видно, что машину полностью охватил огонь. Очевидцы предположили, что автомобиль был на газовом топливе.

На место выехали две пожарные машины. После того, как автомобиль потушили, от него на дороге остался один каркас. Машина восстановлению не подлежит.

О пострадавших не сообщается.