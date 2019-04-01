В Усть-Лабинском районе в ДТП с грузовиком погиб 21-летний водитель легковушки

Авария произошла 31 марта в 14:00 на 56-м километре трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 21-летний молодой водитель со стажем вождения около двух лет ехал за рулем Renault Logan, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.

В результате молодой водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 54-летний водитель фуры не пострадал, сообщили интернет-порталу в отделе пропаганды УГИББ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.