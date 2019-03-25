В Усть-Лабинском районе во время движения загорелась иномарка

Инцидент произошел 25 марта около 11:30 на улице Элеваторной в Усть-Лабинске.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях, они опубликовали видеозапись с места пожара. По их словам, автомобиль марки Renault, за рулем которого был пенсионер, загорелся во время движения. Мужчина остановил машину, выключил двигатель и покинул салон. В машине находилась его супруга. Выбраться из горящего автомобиля ей помогли очевидцы — пассажирскую дверь заело.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 11:38. На место выехал пожарный расчет в составе одной единицы техники и четырех человек. Пожар потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.