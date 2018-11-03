В Юбилейном микрорайоне Краснодара на строящейся аллее начали высаживать деревья

В рамках общегородского субботника 3 ноября жители микрорайона вместе с мэром Евгением Первышовым посадили 10 катальп и шесть туй.

«Мы вместе с жителями боролись за то, чтобы эта аллея появилась в Юбилейном микрорайоне, чтобы она стала украшением Краснодара. Сейчас здесь первый субботник — и очень важно, что его тоже проводим вместе. Это наш общий вклад в создание новой зеленой зоны. Ее очертания уже видны, работы идут хорошими темпами, и скоро мы вместе сможем оценить результат», — сказал Первышов.

На новой аллее у спуска к реке высадили 16 деревьев высотой около 2 м: 10 шаровидных катальп и шесть туй, которые разместили между катальпами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего на Аллее в честь 80-летия Краснодарского края будут высажены 430 новых деревьев: катальпы, туи, черемухи, сливы, липы, ели, платаны, в том числе — 80 сосен высотой более 5 м. также в планах — посадка 1 тыс. 400 кустарников.

За два месяца с начала строительства аллеи специалисты выполнили уже около 50% работ по созданию новой зеленой зоны: центральный участок вымостили плиткой, подготовили основание набережной вдоль реки для укладки плитки, доставили скамьи и столбы для фонарей уличного освещения. Сюда уже завезли для посадки липы и ели, сформировали сосновую аллею.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», создание первого этапа аллеи включает в себя благоустройство территории протяженностью 461 м и площадью 4,5 га.

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Фото Владимира Вербицкого, помощника главы Краснодара

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник