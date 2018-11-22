В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят корпус к школе № 87

Здание возведут для классов начальной школы. Оно будет рассчитано на 300 мест в одну смену.

Возведение корпуса могут начать в 2019 году.

«Создание мест в детских садах и школах — сегодня самая важная и первоочередная задача в Краснодаре. В Юбилейном микрорайоне, застройка которого фактически завершена, возможностей не так много, но каждую мы используем в интересах жителей. Возведение корпуса к гимназии № 87 — дело ближайшей перспективы, подготовка к строительству там практически закончена. Кроме этого, продолжаем работать с собственниками подходящих земельных участков, чтобы развивать социальную инфраструктуру», — сказал Евгений Первышов.

Проект уже разработан и сдан для прохождения обязательной государственной экспертизы. После получения заключения подадут заявку на выделение финансирования в рамках действующих федеральных и краевых программ.

Сейчас городской департамент строительства подбирает участки в границах Юбилейного микрорайона, где возможно размещение новых учебных заведений. В частности, строительство нового детского сада прорабатывают на улице Минской, 122, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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