В Юбилейном микрорайоне Краснодара создадут новую зеленую зону

Прогулочную зону благоустроят на участках на проспекте Чекистов, 31/7 и 31/8.

Изначально эта территория общей площадью около 2 тыс. кв. м была зарезервирована под торговые объекты. Однако жители настояли на сохранении прогулочной зоны.

Представители общественного совета Юбилейного микрорайона обратились в администрацию округа с просьбой изменить целевое назначение земельного участка.

«Свою просьбу люди мотивировали тем, что торговля в микрорайоне уже достаточно хорошо развита, а обустроить прогулочную зону гораздо важнее для густонаселенного микрорайона, где не хватает зеленых зон, зон отдыха», — сказал глава Западного округа Александр Кучмин.

Он добавил, что инициативу жителей направили в департамент архитектуры и градостроительства Краснодара. Начали процесс смены статуса этого участка и его перевод в зону рекреации.

Здесь проведут субботники, на которые пригласят жителей Юбилейного микрорайона. Приведут в порядок существующие зеленые насаждения и высадят новые деревья, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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