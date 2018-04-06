В юго-западном энергорайоне установили более 5 тыс. антимагнитных пломб

В рамках программы по снижению потерь электроэнергии в сетях и профилактики хищений специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в первом квартале 2018 года установили 5,1 тыс. антимагнитных пломб на приборах учета электроэнергии потребителей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество установленных пломб увеличилось на 25%.

В первую очередь антимагнитные пломбы устанавливаются на приборы учета потребителей, входящих в группу риска. Это потребители, ранее допускавшие незаконное потребление электроэнергии, и потребители со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 кВт/ч.

«Антимагнитная пломба представляет собой миниатюрную наклейку, которая крепится на корпус прибора учета. При использовании магнита и при длительном воздействии на счетчики магнитным полем полоска меняет цвет. Эти пломбы на сегодняшний день являются одним из самых эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими электросчетчиков позволяет обнаружить, а, главное, доказать факт хищения энергоресурсов», — пояснил начальник службы учета электроэнергии филиала Алексей Гончаров.

Анализ эффективности использования пломб показал значительное увеличение полезного отпуска электроэнергии и сокращение количества хищений энергоресурсов с помощью магнита.

До конца 2018 года специалисты планируют установить еще более 15 тыс. антимагнитных пломб в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (редакция от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (в редакцию Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

ПАО «Кубаньэнерго» просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).

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