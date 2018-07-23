В ЮВО прошел конкурс среди подразделений радиоэлектронной борьбы

По итогам соревнований лучшими специалистами РЭБ стали военнослужащие Черноморского флота.

На полигоне Никола-Александровский в Ставропольском крае завершился окружной этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В состязаниях приняли участие около 70 специалистов подразделений, дислоцированных в Чечне, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Было задействовано около 30 единиц вооружения военной и специальной техники: новейшие станции постановки радиопомех «Житель» из состава комплексов «Борисоглебск» и «Дзюдоист», станции РЭБ «Красуха».

Участники конкурса выполнили комплексную тактико-специальную задачу, включающую элементы управления экипажем, боевого применения техники, ориентирования на местности, преодоления зараженных участков, оказания первой помощи условно раненным военнослужащим и их эвакуация, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противник.

Конкурсанты выполнили нормативы по развертыванию станций радиопомех и задачи по радиоэлектронному подавлению линий радиосвязи условного противника. Впервые военнослужащие обнаружили и подавили радиоканал беспилотных летательных аппаратов с дальнейшей их посадкой на землю.

По итогам соревнований лучшими специалистами РЭБ стали военнослужащие Черноморского флота. Также в ходе конкурса определены победители в трех номинациях. В номинации «Борьба с наземными средствами» лучшими стали ставропольские специалисты. В «Борьбе с самолетными средствами» первое место заняли военнослужащие из Краснодарского края. Лучшими в номинации «Комплексный технический контроль» стали военнослужащие воинской части, дислоцированной в Ростовской области.

Победители окружного этапа состязаний примут участие во всеармейском этапе конкурса, который пройдет в Тамбове с 6 по 10 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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