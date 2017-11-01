В ЮВО завершился летний период занятий по боевой подготовке

Он длился пять месяцев. Солдаты совершенствовали свои умения в ведении разведки, стрельбе, тактических учениях.

В Южном военном округе провели десятки тактических учений. Все это время бойцы практически не покидали условных рубежей. Тренировались в Астраханской области и на двух кубанских полигонах — «Молькино» и «Майкопском».

Почти половина учений прошла в ночное время. Воздушные цели поражали с помощью зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Бук». Также совершенствовали технику вождения боевых машин.

Отдыхать от учений солдаты будут всего месяц. С 1 декабря начнется зимний период подготовки. Продлится он до конца апреля.

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